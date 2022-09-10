أول رسالة من مارسيل كولر بعد وصوله للأهلي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي عن سعادته بالاستقبال الذي حظى به منذ وصوله إلى القلعة الحمراء.

ووصل كولر إلى مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم السبت، لتولى مهمة تدريب فريق الأهلي لمدة عامين.

ونشر كولر صورة له برفقة جهازه المعاون من داخل ملعب مختار التتش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق، قائلًا: "شكرًا على الاستقبال الحافل في الأهلي، فخور بأن أكون جزءً من أكبر نادي في إفريقيا والشرق الاوسط".

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ومعه 3 مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.