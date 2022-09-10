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مصدر في الزمالك لمصراوي: البنك الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع إسلام جابر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، عن اقتراب رحيل اللاعب إسلام جابر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك الأهلي توصل إلى اتفاق مع اسلام جابر للإنضمام إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن صفقة انتقال إسلام جابر إلى البنك الأهلي يتبقى فقط الحصول على موافقة نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب قادما من مصر المقاصة في عام 2019.

وشارك إسلام جابر حتى الآن مع الزمالك في 116 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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