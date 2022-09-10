مباراة الـ3 ساعات.. برشلونة يصل لقمة الدوري مؤقتًا بالفوز على قادش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

واصل فريق برشلونة نتائجه الإيجابية بالفوز على فريق قادش بأربعة أهداف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "رامون دي كارانزا" معقل الفريق الأصفر ضمن حسابات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف برشلونة الأول في الدقيقة (55) عن طريق فرينكي دي يونج، في المقابل أحرز ليفاندوفيسكي الهدف الثاني في الدقيقة (65) ليصل رصيد أهداف المهاجم البولندي إلى ستة أهداف، وسجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة (86)، ثم أنهى عثمان ديمبيلي أهداف المباراة في الدقيقة (90+2).

وأصبح رصيد برشلونة 13 نقطة في صدارة الدوري مؤقتًا بفارق نقطة عن ريال مدريد والذي سيواجه ريال مايوركا ظهر غدٍ الأحد، في المقابل تلقى قادش الخسارة الخامسة على التوالي ليظل في المركز الأخير بدون نقاط.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن - هيكتور بيليرين - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - سيرخيو بوسكيتس - فيران توريس - ممفيس ديباي - فرينكي دي يونج - رافينيا - بالدي - جافي.

تفاصيل المباراة

ديباي حاول أن يسجل هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة الخامسة بعد حصوله على الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصل سهلة لحارس مرمى قادش.

تهديد برشلونة استمر عن طريق تسديدة من البرازيلي رافينيا في الدقيقة العاشرة ترتطم في القائم الأيسر لتعود الكرة إلى فيران توريس لكن تنتهي الفرصة بركلة ركنية.

فرصة سهلة أتيحت لصالح الهولندي ديباي أمام مرمى قادش يفشل مهاجم برشلونة في استغلال الفرصة ويسدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 35.

ديباي واصل إهدار الفرص السهلة بكرة داخل منطقة الجزاء لكن يسدد كرة ضعيفة لتظل النتيجة سلبية في الدقيقة 44.

توريس كاد يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة (45+3) بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى لينتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 55، أحرز دي يونج هدف برشلونة الأول مستغلاً خطأ حارس قادش لتصبح النتيجة (1-0).

وبعد عشر دقائق استطاع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني لبرشلونة ليعزز الفريق الكتالوني النتيجة.

وشهدت المباراة توقف أحداثها بسبب إصابة مشجع من جانب نادي قادش ليتدخل حارس قادش مسرعًا بعدما قدّم حقيبة الاسعافات الأولية.

وتوقفت المباراة عشر دقائق كاملة في ظل إصابة المشجع بأزمة قلبية.

واستكملت المباراة بداية من الدقيقة 82 بعدما نجح الطاقم الطبي في إسعاف المشجعان، حيث تشير النتيجة لتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق نجح البديل المتألق ليفاندوفسكي أن يصنع الهدف الثالث لفريقه بتمريرة لأنسو فاتي لتصبح النتيجة (3-0).

ونجح عثمان ديمبيلي أن يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة (90+2)، ليفوز الفريق الكتالوني بنتيجة (4-0).