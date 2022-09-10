مباراة قادش تقود ليفاندوفسكي لرقم غير مسبوق في القرن الـ21

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رقمًا استثنائيًا بعد هدفه في مرمى قادش، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وبدأ ليفاندوفسكي مباراة قادش على دكة البدلاء، حيث استهدف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إراحته قبل مباراة الفريق ضد بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ودخل ليفاندوفسكي بديلًا في الشوط الثاني، وأحرز الهدف الثاني لفريقه، لكن المباراة توقفت لفترة طويلة بسبب إصابة أحد مشجعي قادش في المدرجات.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لهدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث وصل للرقم 6.

وحسب شبكة "أوبتا"، فإن ليفاندوفسكي سجل 6 أهداف في أول 5 مباريات بالدوري الإسباني، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم بالمسابقة في القرن الـ21.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفاندوفسكي تخطى أندريه سيلفا الذي احتاج 6 مباريات مع إشبيلية عام 2018 ليسجل هدفه السادس.