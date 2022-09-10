رسميًا.. الزمالك يُعلن عودة الحارس محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور مساء اليوم السبت، عودة الحارس محمد صبحي، قادما من فريق فاركو.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك مقطع فيديو عبر "تويتر" لعودة الحارس محمد صبحي معلقا عليه بعبارة:" في بعض الأحيان قد يكون الوضع مغايراً للتوقعات، ولكن بصورة أفضل، على اللاعب خلع القناع..مرحباً بك في ١٠٠ عقبة".

وكان الزمالك قد تعاقد مع محمد صبحي في عام 2019، بعد تألقه مع بتروجيت، لكنه لم يشارك مع الفريق بشكل أساسي، ليخرج على سبيل الإعارة إلى الاتحاد السكندري، وبعدها ينتقل معارا إلى فاركو، قبل العودة مجددا للقلعة البيضاء عقب ظهوره بمستوى جيد بقميص فاركو.

في بعض الأحيان قد يكون الوضع مغايراً للتوقعات، ولكن بصورة أفضل.