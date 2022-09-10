رئيس بوليفار يكشف عن تفاصيل بيع برونو سافيو إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف مارسيلو كلور مالك نادي بوليفار البوليفي عن التفاصيل المادية الخاصة بانتقال البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي.

وحسم النادي الأهلي التعاقد مع برونو سافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليكون أولى صفقات القلعة الحمراء رسميًا.

وكتب رئيس بوليفار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مسؤوليتي أمام النادي تُحتم علي أن التزام الشفافية التامة".

وقال: "لقد أتى إلينا عرضًا من النادي الأهلي المصري للتعاقد مع برونو سافيو مقابل 1.5 مليون دولار".

وأضاف:"تحدثت مع اللاعب بشكل شخصي بشأن بقائه، ولكنه كان يريد مغادرة بوليفيا منذ عدة أشهر".

وأكمل: "أتمنى لبرونو الكثير من النجاح وأنا متأكد من أنه سيكون سفيرًا جيدًا لنادينا".

وتابع: "هذه العملية تقوي النادي مالياً لمواصلة خطة تشكيل فريق تنافسي لعام 2023".