برشلونة يحقق فوزاً كبيراً على قادش 

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز برشلونة على مضيفه قادش 4-صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كل من الهولندي فرينكي دي يونغ (55) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (65) وأنسو فاتي (87) والفرنسي عثمان ديمبليه (90+2) أهداف المواجهة.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً بـ13 نقطة.

ففي الدقيقة 82 أوقف حكم اللقاء كارلوس ديل كيرو المباراة بعد تنبيه جماهير قادش له بإسعاف أحد المشجعين.

وجرى حارس مرمى قادش جيرمياس ليدسما بسرعة قصوى لإيصال حقيبة تحوي على جهاز للصدمات الكهربائية إلى الجماهير.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن أحد مناصري قادش تعرض لأزمة قلبية وكان هناك فريق طبي قام بتقديم الإسعافات.

ودخل لاعبو الفريقين غرف الملابس بانتظار القرار النهائي لحكم اللقاء الذي أمر بعد ذلك بمواصلة المواجهة.