الأخضر الشاب يستعد لمواجهة الفلبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاما أمس تدريباتِه في الدمام، استعدادا لخوض منافسات المجموعة «الأولى» من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023. وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية. ويواصل المنتخب اليوم تدريباته تحضيرا لمواجهة منتخب المالديف في أولى مبارياته ضمن التصفيات غدا الاثنين. ويواصل المنتخب اليوم تدريباته تحضيرا لمواجهة منتخب المالديف في أولى مبارياته ضمن التصفيات غدا الاثنين. من جهة أخرى، أكد المدير الفني صالح المحمدي الرغبة القوية بنيل بطاقة التأهل لكأس آسيا، مشددا على عدم سهولة المجموعة التي تضم منتخبات ذات مستوى فني جيد، ولها هدف واحد وهو نيل بطاقة التأهل.

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