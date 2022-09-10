ملعب لوسيل يستقبل 77 ألف مشجع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل استاد لوسيل، أكبر استادات كأس العالم «قطر 2022» أكثر من 77 ألف مشجع مساء الجمعة، في فعالية كأس سوبر لوسيل، في أمسية احتفالية شهدت مباراة حماسية بين ناديي الهلال السعودي والزمالك المصري، سبقها حفل جماهيري لنجم الأغنية العربية عمرو دياب.

وقبل نحو عشرة أسابيع من انطلاق منافسات المونديال المرتقب في نوفمبر المقبل؛ توافد آلاف المشجعين من داخل قطر وخارجها إلى استاد لوسيل المونديالي، الذي سيحتضن نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر، تزامنا مع اليوم الوطني للدولة.

وتفاعل جمهور الفعالية مع الأداء الغنائي المتميز لنجم الأجيال عمرو دياب، قبل أن تشهد الاستراحة بين شوطي المباراة إطلاق النسخة العربية من الأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022 «ارحبو»، للنجوم ناصر الكبيسي وعايض وحنين حسين.

وأعرب حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالنجاح الهائل الذي حققته فعالية كأس سوبر لوسيل، وقال «ليلة أخرى لن ننساها على الطريق نحو أكبر حدث رياضي في قطر والمنطقة».