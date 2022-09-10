ملعب لوسيل يستقبل 77 ألف مشجع

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وقبل نحو عشرة أسابيع من انطلاق منافسات المونديال المرتقب في نوفمبر المقبل؛ توافد آلاف المشجعين من داخل قطر وخارجها إلى استاد لوسيل المونديالي، الذي سيحتضن نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر، تزامنا مع اليوم الوطني للدولة.وتفاعل جمهور الفعالية مع الأداء الغنائي المتميز لنجم الأجيال عمرو دياب، قبل أن تشهد الاستراحة بين شوطي المباراة إطلاق النسخة العربية من الأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022 «ارحبو»، للنجوم ناصر الكبيسي وعايض وحنين حسين.
وأعرب حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالنجاح الهائل الذي حققته فعالية كأس سوبر لوسيل، وقال «ليلة أخرى لن ننساها على الطريق نحو أكبر حدث رياضي في قطر والمنطقة».
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