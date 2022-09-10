جددها سوبر لوسيل.. «المعيوف راعي المعروف»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسجل لفريق الهلال الكروي الأول تحقيقه اللقب المعنوي مع بداية موسمه الكروي بتحقيقه لقب بطل كأس سوبر لوسيل بتغلبه على الزمالك المصري بركلات الترجيح (4/1) في بروفة قطر الحقيقية لاستضافة مونديال 2022 في الملعب الذي سيشهد نهائي كأس العالم ومواجهة المنتخبين السعودي والأرجنتيني في المونديال.

وسهلت ثقافة البطولات التي اكتسبها الهلال طوال العقود الثلاثة الماضية من افتتاحية موسمه الجديد ببطولة مبكرة وتعد (معنوية) هامة للفريق ولجماهيره في مستهل موسمه الكروي الحالي للانطلاق نحو لقبه الـ 19 في الدوري ونحو استرداد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ومشواره الجديد في دوري أبطال آسيا. والذي يواجه فيه الحرمان من التسجيل للفترتين الحاليتين، كما أضاف الزعيم الآسيوي 1,5 مليون دولار لخزينته والتي تمثل قيمة اللقب الأخير الذي حققه.

النجومية المتصاعدة

ولعب حارس الفريق عبدالله المعيوف دورا محوريا ومهما في تجيير البطولة لفريقه الذي استرد أنفاسه من الزمالك المصري بعد خسارته للسوبر المصري السعودي في 2018، حيث نجح المعيوف في التصدي لركلتي زيزو ومحمود الونش خلال تنفيذ ركلات الترجيح، محققا جائزة أفضل حارس في البطولة.

وأسهم حضور المعيوف والنجومية المتصاعدة في تعزيز مقولة جماهير الهلال (المعيوف راعي المعروف) بحضوره المميز في تصديه للعديد من الكرات في دوري أبطال آسيا أنقذت فريقه من الخسارة أو الدخول خلال مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تألق في لقاء الإياب أمام السد القطري بدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إلى جانب 3 تصديات لا تنىسى منها التصدي لانفراد أكرم عفيف بالدقيقة “7” وتسديدة بيدرو عند الدقيقة “87” والتصدي الشهير للكرة الثابتة بالدقيقة “95”.

ويقف الحارس الهلالي (المواطن الوحيد) في دوري روشن السعودي بين 15 حارسا أجنبيا في الدوري متفوقا عليهم بتسجيل 3 مواجهات بشباك نظيفة (كلين شيت).

المعيوف حارس آسيا الأول

من جانبه أكد مدرب حراس المنتخبات السورية ومدرب حراس الوحدة السوري ونادي الهلال الأسبق والذي درب العديد من الأندية السعودية صفوان الحسين، بأن عبدالله المعيوف هو من أفضل حراس الكرة السعودية في الوقت الراهن وقال لـ»مكة»: مستواه يشهد تطورا من موسم إلى آخر ومن مباراة إلى أخرى.

وأشار إلى متابعته المستمرة والدقيقة للفريق الهلالي الذي عاش بين أركانه لسنوات طوال، مضيفا «المعيوف تقع على عاتقه مسؤولية الحراس السعوديين كونه الحارس الأساسي الوحيد الذي يجابه الحراس الأجانب».

وقال «سيبقى المعيوف في الوقت الحالي من الحراس المميزين على مستوى القارة الآسيوية وفي الوطن العربي مقتديا بسيرة عملاق الحراسة المعتزل محمد الدعيع في دقة تركيزه وحضوره الذهني الدائم في المباريات نتيجة للتدريبات التي يتلقاها المعيوف وحرصه على تنفيذها».

وتوقع الحسين أن يكون للحارس الهلالي حضور في مونديال قطر 2022 بعد أن يتم استدعاؤه في الأيام المقبلة من قبل المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد كونه الأحق والأفضل على مستوى القارة الآسيوية.

أبرز تصديات المعيوف قبل ركلتي الزمالك:

