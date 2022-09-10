السعودي لرفع الأثقال يعسكر في طشقند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي ويستمر لمدة 28 يوما، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للكبار التي ستقام في مملكة البحرين خلال المدة من 6-16 / 10 /2022م. وضمت بعثة أخضر الأثقال اللاعبين نواف المزيدي - علي الخزعل - نواف العيد - علي العثمان - محمد المرزوق - سراج آل سليم - علي خليتيت - منصور آل سليم - عبدالرحمن البلادي - تركي اليامي. ويشرف على أخضر الأثقال فنيا المدرب إدوارد أندرو والمدرب الوطني عباس القيصوم وإداريا حسن آل شطوان والمعالج عباس الرمضان. وعن المعسكر أكد إداري المنتخب حسن آل شطوان أن اتحاد رفع الأثقال حريص على تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا لتقديم مستوى مشرف برياضة الوطن خلال المشاركات الخارجية بإقامة مثل تلك للاعبي رفع الأثقال. ويشرف على أخضر الأثقال فنيا المدرب إدوارد أندرو والمدرب الوطني عباس القيصوم وإداريا حسن آل شطوان والمعالج عباس الرمضان. وعن المعسكر أكد إداري المنتخب حسن آل شطوان أن اتحاد رفع الأثقال حريص على تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا لتقديم مستوى مشرف برياضة الوطن خلال المشاركات الخارجية بإقامة مثل تلك للاعبي رفع الأثقال.

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