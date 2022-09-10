شكرا لقرائتكم خبر هجوم الشباب يصعق المنافسين.. والاتحاد يعود للانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الليث الشبابي ضرب أرقامه الكبيرة في مشواره بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن أتخم شباك ضيفه الطائي برباعية عريضة في ثالث جولات دوري روشن، أكد معها إعلانه المنافسة القوية على لقب دوري المحترفين، ورغبته الجامحة في مواصلة مستوياته المتميزة التي ظهر عليها منذ أول جولة، بعد أن كانت الجولة قد افتتحت بفوز هلالي ثمين حققه أمام مستضيفه الفتح بهدف دون رد، في مباراة مقدمة نتيجة مشاركة الزعيم في نهائي كأس لوسيل الذي ظفر به أمام فريق الزمالك المصري بركلات الترجيح.

علامة كاملة لليث

تمسك الفريق الشبابي بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بتحقيقه العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث التي خاضها، بفضل قوته الهجومية الضاربة التي أمطرت شباك خصومهم بأحد عشر هدفا نتيجة براعة وتميز لاعبيه الأجانب رغم افتقاد الفريق لقائده وصانع ألعابه الأرجنتيني بانيغا بداعي الإيقاف على خلفية ما بدر منه في آخر مباريات الفريق الموسم الماضي أمام الأهلي.

العميد يعود لسكة الانتصارات

استعاد فريق الاتحاد سكة الانتصارات بفوز غال وثمين انتزعه من أمام مضيفه الرائد في مواجهة شهدت عودة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقب تعليق عقوبة إيقافه من مركز التحكيم الرياضي، بهدف جاء من رأسية قائده المصري أحمد حجازي، في مواجهة شهدت تعرض أحمد شراحيلي لإصابة قوية لم يكمل على أثرها اللعب في شوط المباراة الأول.

الفرسان يحتفلون بأول فوز

تمكن فرسان مكة من تسجيل أول فوز لهم هذا الموسم عقب تعثرهم بخسارتين في أول المشوار أمام النصر والرائد، إذ تمكن الفريق الوحداوي من خطف هدف وحيد أمام ضيفه أبها، في مباراة نجح فيها دفاع الوحدة وحارسه المغربي منير محمدي، وأخفق معها لاعبو أبها في إدراك التعديل.

الرائد يحتج على حمدالله

بادرت إدارة نادي الرائد عقب خسارة الفريق أمام الاتحاد بالتقدم باحتجاج رسمي للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي شارك بقرار من مركز التحكيم الرياضي، الذي نقض العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد بإيقاف المغربي حمدالله لمدة 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال على خلفية إدانته في قضية التسجيلات.

«النواخذة» يستثمرون ظروف الباطن

استثمر فريق الاتفاق ظروف ضيفه الباطن ليحقق أول فوز له هذا الموسم بثلاثية نظيفة شهدت عودة الفرنسي يوسف نياكيتي للتسجيل، إضافة للبرازيلي فيتينيو الذي أحرز أول أهدافه مع الفريق، وشهد مستوى الاتفاق مع الفرنسي باتريس كاريتيرون الذي أدار المباراة من المدرجات على خلفية طرده في لقاء الاتحاد، حالة من الرضا لدى جماهيره، في حين لا زال فريق الباطن يدفع ثمن الكفاءة المالية، بعد أن حرمته من تسجيل لاعبيه الأجانب، ليسجل ثالث خسارة على التوالي.

سلبية الوافدين الجدد

في الدمام خيم التعادل السلبي على مواجهة الخليج والعدالة في مواجهة وصفت بالمواجهة الأسوأ فنيا من الفريقين، خسر معها أبناء الدانة تسجيل أول فوز لهم باعتبار استضافتهم للمباراة، خاصة وأنه تنتظرهم مواجهة صعبة أمام الاتحاد بجدة بالجولة الرابعة، فيما جاءت النقطة إيجابية لأبناء الحليلة والذي سيستضيف الشباب متصدر الترتيب بالجولة القادمة.