الأخدود يغرد في الصدارة.. والأهلي يتنفس الصعداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر فريق الأخدود في صدارة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم للجولة الثانية على التوالي، بعد عودته من قلب العاصمة بانتصار مستحق على مضيفه الرياض بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الثالثة من المسابقة، ليعزز الأخدود صدارته للدوري برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وبفارق الأهداف عن نظيريه الحزم والفيصلي، فيما بقي الرياض عند رصيده الحالي بلا نقاط متراجعا معها إلى المرتبة الثامنة عشرة عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

العلامة الكاملة

واستطاع الحزم تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه بعدما أكرم وفادة ضيفه نجران بأربعة أهداف مقابل هدف، ليعتلي الحزم الوصافة برصيد 9 نقاط، بينما تراجع نجران إلى المرتبة الرابعة عشرة متوقفا عند رصيده الحالي نقطتين.

وانتزع الفيصلي فوزا ثمينا على حساب ضيفه هجر بهدف وحيد، ليحقق الفريق العلامة الكاملة حتى الآن برصيد 9 نقاط وضعته في المرتبة الثالثة، في المقابل ظل هجر عند نقطته الوحيدة متراجعا للمرتبة الخامسة عشرة من مواجهتين لم يحقق فيهما شيئا.

وتلقى الشعلة خسارته الأولى هذا الموسم بعدما كسبه جدة بهدفين مقابل هدف، ليبقى الشعلة عند نقطته السادسة متراجعا للمركز الرابع، بينما ارتفع رصيد جدة إلى 4 نقاط متقدما لثامن الترتيب.

وفي جدة، تنفس الأهلي الصعداء بعدما حقق أول فوز له في المسابقة وبصعوبة أمام ضيفه الخلود بهدف دون رد، ليحقق الأهلي أول ثلاث نقاط متقدما معها إلى المرتبة الحادية عشرة برصيد 4 نقاط، فيما بقي الخلود عند رصيده الحالي 6 نقاط متراجعا كخامس الترتيب.

نغمة الانتصارات

واستعاد العربي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة السابقة بعدما كسب ضيفه الساحل بثنائية، ليتقدم الفريق إلى المرتبة السادسة برصيد 5 نقاط، ويتراجع الساحل للمركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وضمن الجولة نفسها، تذوق القيصومة طعم الانتصارات مجددا حينما تفوق على نظيره العين في الباحة بهدف وحيد، ليتقدم القيصومة خطوة واحدة كسابع برصيد 5 نقاط، فيما استقر العين في المرتبة السابعة عشرة بلا نقاط عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

وفي حائل، استعاد الجبلين توازنه عقب سقوطه في الجولة الماضية بعدما حقق أول انتصار له في الدوري عبر بوابة أحد بهدف وحيد، ليقفز الفريق إلى المرتبة التاسعة برصيد 4 نقاط، في حين تراجع أحد إلى المرتبة الثالثة عشرة من نقطتين حصدهما من ثلاث مواجهات حتى الآن.

وتجاوز العروبة البدايات المتذبذبة، إثر فوزه على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف، ليحقق العروبة أول انتصار وثلاث نقاط متقدما بها إلى المرتبة الثانية عشرة، في المقابل بقي القادسية عند نقطته الوحيدة متراجعا إلى المرتبة السادسة عشرة.

ويلتقي مساء اليوم العروبة مع ضيفه الأهلي في الجوف، ضمن افتتاحية الجولة الرابعة من المسابقة، فيما يستضيف أحد نظيره العين على ملعبه في المدينة المنورة، ونجران يواجه نظيره الجبلين في نجران.

إحصائيات وأرقام من دوري يلو:

