الإعلان عن انتقال البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي بوليفار البوليفي، اليوم السبت، انتقال جناحه البرازيلي برونو سافيو إلى النادي الأهلي، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر استعداداً للموسم الجديد.

وكانت الفترة الماضيةقد شهدت مفاوضات جادة بين الأهلي وبوليفار من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي، صاحب الـ28 عاما، قبل أن تكلل المفاوضات بالنجاح وينتقل اللاعب إلى الأهلي.

وقال نادي بوليفار البوليفي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: "نعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي المصري".

وأضاف النادي البوليفي: "نظرًا لأن هذه الفرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، فإننا نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في أفريقيا ونحتفل بنموه".

وأتم النادي: "شكرا لما قدمته لفريقنا السماوي، نتمنى لك التوفيق".

وكشفت صحيفة "La Razón Digital"، أن عرض النادي الأهلي لضم برونو سافيو من نادي بوليفار، يتجاوز المليون دولار.