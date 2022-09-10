شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي بوليفار: وافقنا على بيع برونو سافيو للأهلي مقابل 1.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مارسيلو كلوري، رئيس نادي بوليفار البوليفي، بيانا عبر حسابه على تويتر، يعلن فيه تفاصيل مفاوضات ناديه مع الأهلي بشأن بيع لاعبه البرازيلي برونو سافيو للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كلوري: "التزامي تجاه الأسرة البوليفارية بأكملها هو شفافية كاملة.. وصل عرض من الأهلي المصري مقابل 1.5 مليون دولار لـ برونو سافيو لقد تحدثت معه شخصيًا بشأن بقائه ، لكنه كان يريد مغادرة بوليفيا منذ عدة أشهر".

وأضاف: "العرض الاقتصادي لا مثيل له ومهم من الناحية الرياضية بسبب إمكانية اللعب في كأس العالم للأندية. من جانبنا، نريد فقط اللاعبين الذين يريدون أن يكونوا جزءًا وملتزمين بنسبة 100٪".

وأردف: "أنا فخور بأن الأندية ذات المستوى العالمي تهتم بلاعبي كرة القدم من، وآمل أن يكون هناك المزيد، لأن بيع اللاعبين هو أحد أسس الاستدامة الذاتية للنادي في المستقبل".

واصل: "هذه العملية تقوي المؤسسة مالياً لمواصلة خطة المئوية ولتكون قادرة على تشكيل فريق تنافسي لعام 2023. الهدف من تحقيق ثنائية البطولة لا يتغير ولدينا فريق كبير لتحقيق ذلك.. أتمنى لبرونو الكثير من التوفيق وأنا متأكد من أنه سيكون سفيرًا جيدًا لنادينا".





وأعلن نادي بوليفار البيروفي انتقال جناحه البرازيلي برونوو سافيو إلى الأهلي، اليوم السبت، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جادة بين الأهلي وبوليفار، من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي صاحب الـ28 عاما، قبل أن تكلل المفاوضات بالنجاح وينتقل اللاعب إلى الأهلي.

وذكر بيان نادي بوليفار عبر صفحته على تويتر: "نعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي المصري، نظرًا لأن هذه فرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، فإننا نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في إفريقيا ونحتفل بنموه".