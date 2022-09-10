شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك 22/34 فى دورى سيدات اليد.. وسموحة يهزم منوف 17/70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار ثانى جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2022/2023، على صعيد 8 مواجهات.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: هليوبوليس على مدينة نصر 25/27 والشمس على الطيران 23/25 والمعادى على اتحاد الشرطة 17/28 والأهلى على الزمالك 22/34 وسموحة على منوف 70 /17 وسبورتنج على أصحاب الجياد 25/44 والزهور على الترسانة 23/35، فيما تعادل البنك الأهلى مع 6 أكتوبر 26/26.

كما تم تحديد 16 سبتمبر موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.

كما أعلن اتحاد كرة اليد عن إقامة مباريات كأس السوبر المحدد له أيام 10,11,12 سبتمبر الجارى للموسم المحلى 2022/2023، على صالة حسن مصطفى بدلا من أكتوبر الدولية.