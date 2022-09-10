الامارات | العين يقهر الظفرة بنتيجة صادمة.. ولابا يرد على جمهور "الزعيم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو أربعة أهداف ليقود فريقه العين لتحقيق فوز عريض على الظفرة بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء لم يجد فيه «الزعيم» صعوبة للانتصار وتصحيح المسار بعد أن كان قد تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه 1-1 أمام عجمان، وهي المباراة التي أضاع فيها المهاجم كودجو ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وقص لابا كودجو شريط أهداف المباراة في الدقيقة 11 حينما حول عكسية زميله كايو كانيدو برأسية في المرمى، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما تكفل الوافد الجديد الاوكراني اندريه يارمولنكو في الدقيقة 35 بتسجيل الهدف الثالث لفريقه والأول له في مسيرته مع العين مستفيدا من خطأ دفاعي، قبل أن يسجل لابا الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 43 من كرة رأسية بعد تمريرة زميله المغربي سفيان رحيمي.

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية لأصحاب الأرض مستفيداً من النقص العددي في الظفرة عقب طرد مدافعه الغاني ليونارد أوفور قبل نهاية الشوط الأول، ليترجم المهاجم لابا كودجو أفضلية «الزعيم» بتسجيل الهدف الرابع له والخامس لفريقه «سوبر هاتريك» في الدقيقة 68، وأضاف المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا الهدف السادس في الدقيقة 81 من برأسية مستفيداً من عرضية زميله البرازيلي ايريك، قبل أن يختتم المغربي سفيان رحيمي السباعية في الدقيقة 89 بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء مترجماً تمريرة الأوكراني يارمولنكو الذهبية.

