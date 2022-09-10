نبيل الحلفاوي يكشف أولى ملاحظاته على كولر مدرب الأهلي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، رسالة للمدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إعلان إدارة القلعة الحمراء تعيينه بعقد يمتد لعامين.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، كتب الحلفاوي تغريدة قال فيها: "مرحبًا بك أيها المدرب.. استعد لوقت البطولات مع الأهلي.. السوبر المصري والكأس يا كولر.. الدوري يا كولر.. الحداشر يا كولر".

ملاحظة على كولر

وفي تغردية أخرى، قال الحلفاوي إن كولر يغيب عن التفاعل على موقع التغريدات الشهير منذ 3 أعوام، إذ كان آخر ظهور على حسابه في مايو 2019.

وكتب الحلفاوي عبر "تويتر": "إمبارح دخلت على حساب كولر لقيت آخر تويتة 2019 يعني بقاله 3 سنين مكتبش. طبعا كتير لغوا المتابعة. المهم لقيت عنده 200 وشوية متابعين".

وأضاف "بعد إعلان تعاقده مع الأهلي قفز عدد المتابعين لأكتر من 8000 والنهاردة عدى 10000 ووصله 168 منشن ترحيب، كل ده قبل ما يوصل مصر".

ومن المقرر ان يصطحب كولر معه 3 مساعدين، وهم مدرب مساعد ومدرب أحمال ومحلل أداء، ومن المقرر أن يحضر كولر للقاهرة غد السبت لبدء مهمته مع الأحمر.

ويملك كولر مسيرة طويلة مع كرة القدم تمتد لما يقترب من ربع قرن في منصب المدير الفني كان أخرها مع بازل منذ عامين ليتوقف بعد ذلك عن التدريب بسبب مرضه.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة النادي الأهلي توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش عقب خسارة لقبي الدوري وكأس مصر.

وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، للتفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الإثنين القادم، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.

من هو مارسيل كولر؟

بدأت مسيرة مارسيل كولر التدريبة في عام 1999، وتحديداً في الدوري السويسري مع فريق إف سي سانت جالن، وخلال موسم واحد حقق أول بطولة لفريقه والتتويج بلقب الدوري السويسري بعد فترة طويلة من غياب اللقب.

ومع توهج السويسري مارسيل كولر، عاد إلى ناديه المفضل الذي لعب بين صفوفه جراسهوبرز عام 2002 كمديرا فنيا، بعدما كان يشغل منصب المدرب المساعد لمواطنه كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، وفاز ببطولته الثانية ولقب الدوري كمدرب في 2003 ، إلا أنه استقال في عام 2003 بعدما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وانتقل مارسيل كولر من الدوري السويسري إلى الدوري الألماني البوندسليجا وقاد فريق كولن لمدة 7 أشهر فقط، فاز خلال تلك الفترة بـ 4 مباريات فقط ثم هبط بالفريق إلى الدرجة الثانية.

وفي عام 2005 تولي كولر تدريب فريق بوخوم الألماني، والتي وتعد أفضل فتراته التدريبية واستمرت 5 مواسم وحقق لقب الدوري الألماني موسم 2005 / 2006 .

وبعد العودة كان هدف بوخوم هو البقاء في الدوري الألماني، ورغم البداية السيئة إلا أنه حقق المفاجأة بتحقيق سلسلة انتصارات غير مسبوقة واحتل المركز الثامن، وهو ثالث أفضل موسم لبوخوم على الإطلاق.

وجاءت بداية النهاية لكولر مع بوخوم مع ختام موسم 2008-09، حيث واجه النادي مشاكل الهبوط، لكن في النهاية، احتل بوخوم المركز الرابع عشر في ذلك الموسم، قبل أن تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة المدرب.

وفي الفترة من 2011 إلى 2017 قاد كولر منتخب النمسا، ولقب بصانع نهضة المنتخب النمساوي الذي قاده للتأهل لأول مرة إلى "يورو 2016"، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008 كمضيف.

وتمكن كولر من تحقيق نتائج جيدة مع النمسا على مدار 54 مباراة، وقام بنقلة كبرى للمنتخب، بعدما وصل به للترتيب العاشر، عام 2016، في أفضل مركز بتاريخه، بعدما كان يحتل المركز الـ70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وترك كولر المنتخب النمساوي عام 2017 ، بعد 6 سنوات متتالية، ثم عاد إلى سويسرا من بوابة بازل في 2018، وخاض معه موسمي 2018-19 و2019-20، قاد خلالهما الفريق في 101 مباراة، ليحقق الفوز في 61 مباراة، مقابل التعادل في 19 والخسارة في 21.

ولم يحقق كولر لقب الدوري مع بازل، مكتفيا بحصد الكأس، في أول مواسمه 2018-19.

ورحل كولر عن بازل في 2020 ليكون آخر محطاته التدريبية، ولم يعمل مع أي ناد في آخر عامين.