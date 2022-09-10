شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الرماية يحصدون فضية العالم وخامس الجائزة الكبرى فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفريق المصرى للرماية، المكون من الثلاثى إبراهيم محمود إبراهيم ومجدى عبد الفتاح ومحمود الإتربى، المركز الثانى فى بطولة العالم للكبار المقامة حاليا بمدينة ميش سينا بايطاليا.

وأكد حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، أن أبطال مصر تفوقوا على أبطال العالم من 12 دولة شاركت فى البطولة وهى "فرنسا والتشيك والأرجنتين وبلجيكا وأمريكا والسعودية والبرازيل وباكستان وإسبانيا وإنجلترا".

وأسفرت نتائج البطولة عن حصول فريق ايطاليا على المركز الأول، ثم مصر فى المركز الثانى، وأمريكا فى المركز الثالث، ثم إنجلترا فى المركز الرابع.

وحصل الثنائى عاطف حبيب وصالح قاسم على المركز الخامس والخامس مكرر بالترتيب فى بطولة الجائزة الكبرى متفوقين على ابطال العالم فى دول الارجنتين وامريكا وانجلترا

وكان قد حصل بطل الرماية المصرى ياسين مجدى على المركز الثانى فى بطولة الجائزة الكبرى للناشئين المقامة حاليا بمدينة هيليس بإيطاليا، حيث تقام حاليا بطولتى العالم والجائزة الكبرى بايطاليا بمشاركة دول الارجنتين وايطاليا وانجلترا والباكستان وامريكا وايطاليا

واكد اللواء حازم حسنى ان البطل المصرى ياسين قد حقق ارقام ابهرت الجميع طوال مراحل منافسات البطولة متفوقا على نجوم العالم فى البطولة للعديد من الدول امثال " ايطاليا وامريكا و البرازيل والباكستان.

كما حصل الناشئ طلعت مجدى على المركزالثامن بعد ابطال العالم الارجنتين وانجلترا و ايطاليا والباكستان وامريكا والذى كان ايضا حديث الجميع.

وأشار اللواء حازم حسنى الى انجازات مصر اختيار المصرى كلود فتال عضو الاتحاد الدولى مديرا للبطولة والذى يعد انجاز غير مسبوق نظرا لاختيار مصرى لادارة تلك البطولات الدولية ( بطولة عالم – وجائزة كبرى )

وكان قد قام السيد وزيرالدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكى بتكريم حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والافريقي والنائب الاول للاتحاد العربى وعضو الاتحاد الدولي للرماية فى حضور السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على كافة نجاحاته وانجازاته خلال الفترة الماضية فى استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية والأفريقية والعربية والتى حصدت مصر فيها العديد من المراكز الاولى بالاضافة الى اشادة جميع الوفود والتى من بينهم رؤساء الاتحاد الدولى للعبة

ويستعد اتحاد الرماية حاليا لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية فى الرماية خلال الفترة المقبلة، والتى تبدأ أكتوبر المقبل ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية رجال وسيدات وناشئين وناشئات والتى تقام لأول مرة فى مصر، فى المدينة الاولمبية بالعاصمة الادارية خلال الفترة من 12اكتوبر المقبل وحتى 28من نفس الشهر، بالإضافة إلى كأس الرئيس لأفضل 12 راميا على مستوى العالم فى نوفمبر المقبل.

كما تشهد مصر اجتماعات الجمعية العمومية الاتحاد الدولي للرماية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البطولات الدولية العام المقبل ومنها بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس 2024