شكرا لقرائتكم خبر عن بوليفار البوليفى يعلن انتقال لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بوليفار البوليفى انتقال جناحه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي اليوم، السبت، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جادة بين الأهلي وبوليفار من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي، صاحب الـ28 عاما، قبل أن تكلل المفاوضات بالنجاح وينتقل اللاعب إلى الأهلي.

وذكر بيان نادي بوليفار عبر صفحته على تويتر، "نعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي المصري، نظرًا لأن هذه فرصة رائعة فى مسيرة برونو المهنية، فإننا نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في أفريقيا ونحتفل بنموه، شكرا لترك كل شيء للسماوية!".