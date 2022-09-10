شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون طبى رياضى بين الاتحادين المصرى والقطرى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، صباح اليوم السبت، المستشفي الطبي الرياضي بالدوحة، بدعوة من الاتحاد القطرى لكرة القدم، على هامش وجوده بدولة قطر بعد حضورة مباراة الزمالك والهلال السعودي أمس فى كأس لوسيل، وكان فا استقبالهم السيد منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطرى.

وتواجد جمال علام برفقة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمستشفي الطبي الرياضى القطرى.