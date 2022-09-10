شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر لمدة موسمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، على أن يصطحب معه المدرب السويسري ثلاثة مساعدين أحدهم مدرب والثاني مخطط أحمال والثالث محلل أداء.

وأعلنت قناة الأهلي عن الجهاز الفني الجديد للأهلي، والمكون من مارسيل كولر المدير الفني، هارالد جامبيرلي المدرب العام، تيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، ياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

كان النادي الأهلى قد أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

ستكون مباراة الأهلي بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الفائز من اتحاد المنستير والجيش الرواندي، هى أول تحدٍ للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.

ويستهل كولر مشواره مع الأهلي بمواجهة أفريقية فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتابع الجهاز الإداري للنادي الأهلي مباراة الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي، المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد أماهورو فى العاصمة الرواندية كيجالي فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، حيث يراقب الأهلي مباراتي الذهاب والعودة بين بطلي تونس ورواندا لأن المارد الأحمر سيلعب مع الفائز منهما بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويُجهّز الجهاز الإداري للنادي الأهلي تقريرا شاملا عن منافس الفريق في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يُراقب الجهاز الإداري مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي.

وطلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإداري للفريق تقريرا شاملا عن هاتين المباراتين من أجل تقديمه للسويسري كولر .