شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للإعلان عن ضم حارس مرمى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، فيديو يشير لاقتراب الفريق الأبيض من تدعيم صفوفه بحارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعلقت عليه بعبارة: "على الجميع الحذر".

فى سياق متصل، ينتظر مسئولو نادى إنبى عرضاً رسمياً من نظرائهم فى الزمالك لحسم مصير محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى، بالبقاء أو الرحيل فى الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شريف أبو العيط المتحدث الرسمى لنادى إنبى، إن الزمالك مهتم بضم الحارس الدولى محمود جاد فى الميركاتو الصيفى ، مؤكداً أن النادى البترولى لم يصله عرضاً رسمياً حتى الآن لحسم مصير الحارس الدولى.

وتصدر محمود جاد، قائمة المرشحين لتدعيم حراسة مرمى الزمالك فى الموسم الجديد، بعدما رحل محمد أبو جبل نهائيا، وهناك بعض العراقيل فى صفقة محمد بسام حارس الطلائع، حيث ارتفعت أسهم ضم جاد خاصة بعد فشل انتقاله إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجي قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولي النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا.

ويهتم مسئولو الزمالك بضم حارس مرمى سوبر، ويعد محمود جاد ضمن المرشحين بقوة لصفوف الفريق الأبيض بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا فضلا عن صغر سنه وهو الامر الذى جعل ادارة الابيض تعيد فتح ملف التفاوض معه من جديد ، فى الوقت الذى مازالت مفاوضات ضم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مستمرة وتواجه مطبات مالية فضلا عن التمسك بوجوده فى النادى.