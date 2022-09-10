شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين محمود جابر وميكالي لحسم مصير "سباعى" منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، جلسة مع البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم مصير سباعي منتخب الشباب الذين ضمهم ميكالي للأولمبي فى المعسكر الأخير.

وتتطرق الجلسة لمدى احتياجات المنتخب الأولمبي لـ 7 لاعبين من الشباب في قوام وقائمة المنتخب الأولمبي، حيث تحدد اختيارات ميكالي مصير هذا السباعي من معسكر الشباب الذي ينطلق يوم 14 من الشهر الجاري.

واستقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على تأجيل معسكر منتخب الشباب لمدة 48 ساعة، بسبب البحث عن ملاعب لاستضافة المعسكر خارج القاهرة.

ومن المقرر أن يجتمع جابر بمعاونيه خلال ساعات للإعلان عن قائمة المنتخب التي تدخل معسكرًا مغلقًا الأربعاء المقبل بدلا من الاثنين، لخوض مباراتين وديتين أمام بنين يومي 21 و25 من الشهر ذاته.

ويدرس الجهاز الفني للمنتخب إقامة المعسكر المقبل خارج القاهرة، ويفاضل جابر فى الوقت الحالي بين الإسكندرية والإسماعيلية، من أجل إقامة المعسكر فى إحدى المحافظتين، كما ينسق فى الوقت الراهن محمود جابر مع البرازيلي ميكالي بشأن اختيار اللاعبين.