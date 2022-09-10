شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يقرر اعتزال الكرة ويتجه للعمل بقطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، إعلان اعتزاله بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، خاصة أنه يعلم أن النادى أبقى عليه خلال الموسم المنقضى من باب التكريم.

ومن المقرر أن يعمل اللاعب فى قطاع الناشئين داخل مدرسة الكرة لصقل موهبته التدريبية مع الحصول على بعض الدورات التدريبية للإعلان عن نفسه بشكل كبير في السنوات المقبلة.

ويحظى أيمن حفنى بحب كبير بين اللاعبين ومجلس الإدارة نظرا لعدم إثارته لأى مشاكل خلال السنوات الماضية سواء مع الزمالك ، أو الأندية التى شارك فيها مثل مصر المقاصة أو طلائع الجيش.