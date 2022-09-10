شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إيقاف لاعب سموحة عامين بسبب المنشطات.. والتظلم أمام المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف عبد الرحمن عامر حسين لاعب سموحة عامين بسبب تعاطى المنشطات.

وقال خميس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "قرار إيقاف عبد الرحمن عامر حسين نهائي ولا رجعة فيه، اللاعب صدر بحقه الإيقاف لمدة عامين بعد تخفيض العقوبة".

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لـمكافحة المنشطات، "القرار كان إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات فى جلسة الاستماع، وبعد تقديم اللاعب استئنافا على العقوبة تم تخفيضها لمدة عامين فقط".

وأنهى خميس تصريحاته قائلا، "للاعب حق اللجوء للمحكمة الرياضية والتظلم على قرار الإيقاف في خلال شهر من تاريخ صدور العقوبة".