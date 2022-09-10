شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إيقاف لاعب سموحة عامين بسبب المنشطات.. والتظلم أمام المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف عبد الرحمن عامر حسين لاعب سموحة عامين بسبب تعاطى المنشطات.
وقال خميس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "قرار إيقاف عبد الرحمن عامر حسين نهائي ولا رجعة فيه، اللاعب صدر بحقه الإيقاف لمدة عامين بعد تخفيض العقوبة".
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لـمكافحة المنشطات، "القرار كان إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات فى جلسة الاستماع، وبعد تقديم اللاعب استئنافا على العقوبة تم تخفيضها لمدة عامين فقط".
وأنهى خميس تصريحاته قائلا، "للاعب حق اللجوء للمحكمة الرياضية والتظلم على قرار الإيقاف في خلال شهر من تاريخ صدور العقوبة".
وكان اتحاد الكرة اشترط على أندية الدوري الممتاز الـ18 تسديد كل ناد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم تطبيق الكشف عن المنشطات على اللاعبين فى الموسم الجديد الذى ينطلق منتصف أكتوبر المقبل.
ومنح اتحاد الكرة فى لائحة الموسم الجديد الأندية إمكانية تسديد هذا المبلغ على قسطين لتخفيف الأعباء عنها، على أن يكون القسط الأول قبل انطلاق الدوري والقسط الثاني في يناير المقبل.