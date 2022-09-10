شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق فضية جديدة فى بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث فضية جديدة هى الثانية فى منافسات التتابع شباب ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 17 عاما، المقامة بمدينة لنيانو الإيطالية خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري.

وتوج الثنائي المصري المكون من ياسين الهادى وأسامة زكى بالميدالية الفضية في منافسات التتابع شباب برصيد 1115 نقطة، بينما جاء ثنائى المنتخب الفرنسي فى المركز الأول برصيد 1130 نقطة وثنائي منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 1099 نقطة.

وكانت مصر قد حقق 5 ذهبيات وفضية في منافسات البطولة قبل ذهبية التتابع للشباب حيث جاءت الذهبيات في منافسات الفرق والفردي رجال تحت 17 سنة حيث توج الفريق المصري المكون من مروان علام، وياسين الهادي، وطارق تامر صادق، بالميدالية الذهبية برصيد 2669 نقطة، فيما حقق الفريق الفرنسي الميدالية الفضية والفريق الإيطالي الميدالية البرونزية.

كما حققت مصر ذهبية التتابع شابات عن طريق فريدة خليل وريتاج رمضان برصيد 1035 نقطة، فيما حقق الفريق الألماني الميدالية الفضية برصيد 1024 نقطة والفريق البريطاني الميدالية البرونزية برصيد 1011 نقطة .

وفي منافسات الفردي استطاع لاعب المنتخب المصري مروان علام اقتناص الميدالية الذهبية برصيد 900 نقطة متفوقا على المجري ادم بيتر التي حقق الفضية والبولندي كريستيان تريبشيك الذي احرز البرونزية.

وكانت فتيات مصر قد توجن بميداليتين ذهبية الفرق وفضية الفردي في منافسات -17 عاما للسيدات.

وحققت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي جنة الجندي وفريدة أبو هاشم وسارة عمرو بعدما احتلوا المركز الأول برصيد 2477 نقطة وجاء منتخب المجر في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 2450 نقطة وألمانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 2278 نقطة .

وفي منافسات الفردي تحت 17 عاما سيدات فازت جنة الجندي بالميدالية الفضية بعد أن حققت 827 نقطة، فيما توجت لاعبة كوريا الجنوبية سو مين شين بالميدالية الذهبية برصيد 832 نقطة ولاعبة المجر إيما ميزاروز بالميدالية البرونزية برصيد 826 نقطة .

وكانت ملك إسماعيل وزينة عامر قد حققن ذهبية التتابع سيدات تحت 19 عاما ، حيث جاءت ملك إسماعيل وزينة عامر في المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 989 نقطة بينما جاء ثنائي بريطانيا فيريتي كليمينتس وجابرييل هالاند في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 979 نقطة وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية ثنائي كوريا الجنوبية يينا كيم وسومين شيم برصيد 971 نقطة .

ويترأس اللواء "حازم الدمهوجى" نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث بعثة الفريق للمنافسة في مسابقة 19 عاما، مع الجهاز الفنى المكون من "ياسر حفنى" مستشار فني ومدير الرياضة، و"عمرو سيد" المدير الفنى، ؤ"عبد الرحمن عادل" مدرب سلاح، و"هشام سليمان" مدرب جري، ؤ"محمد نجاح" مدرب لياقة بدنية.

وتضم قائمة منتخب 19 سنة، اللاعبات "ملك إسماعيل، وزينة عامر، ونجوى حسين، وجنى عطية وحبيبة هيثم"، إلى جانب اللاعبين" معتز وائل، ومحمد شريف، ومصطفى عمرو، ومازن شعبان وسيف البنداري".

فيما يتواجد "عوض سامى" عضو مجلس الإدارة كرئيس لبعثة منتخب تحت 17 عاما، مع "محمود النجار" الإداري،‏ والمدربين "إيهاب سيد المدير الفنى ، وإبراهيم سكر مدرب رماية، ومؤمن سيد مدرب سلاح، ودكتور محسن حسني طبيب".

ويمثل مصر اللاعبات"جنة وليد، وريتاج علاء، وسارة عمرو وفريدة ابو هاشم" ، مع اللاعبين "مروان علام، ؤياسين الهادي، وأسامة مدحت وطارق تامر".