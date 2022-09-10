زيارة مفاجئة.. كولر يقرر التوجه للتتش فور وصوله القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي على زيارة مقر الأهلي الرئيسي بمنطقة الجزيرة فور وصوله للقاهرة.

ووصل كولر إلى القاهرة عصر اليوم السبت عقب التعاقد معه لمدة عامين لتدريب الأهلي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وقال مصدر ليلا كورة إن زيارة كولر كان مقرر لها غدًا الأحد ولكن المدرب طلب الاتجاه للنادي بدلًا من فندق اقامته فور وصوله.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن غياب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق ومحمد وفائي أخصائي التأهيل جاء بسبب الزيارة المفاجئة حيث كان من المحدد تواجدهم غدًا الأحد في أول أيام التدريب عقب الأجازة التي حصل عليها الفريق.

وتواجد عبد الحفيظ خلال الأيام الماضية في النمسا حيث كان يقضي أجازته رفقة أسرته ومن المقرر وصوله اليوم السبت إلى القاهرة.

وتفقد كولر ستاد مختار التتش وغرفة خلع الملابس وأدوات التدريب وغرفة العلاج الطبيعي والساونا وعاين أرضية الملعب والإضاءة بصحبة جهازه المعاون.

ورافق أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي، المدرب السويسري في جولته وتوليا الترجمة للحضور.