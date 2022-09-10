رسميًا.. بوليفار البوليفي يعلن انتقال سافيو إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي بوليفار البوليفي انتقال لاعبه برونو سافيو، مساء اليوم السبت، إلى الأهلي بشكل رسمي.

وأوضح النادي البوليفي عبر حسابه الرسمي ، انتقال سافيو إلى الأهلي، مؤكدا أنها فرصة عظيمة في مسيرته.

وأضاف:" نتمنى له كل النجاح في واحد من أكبر أندية أفريقيا، شكرًا لكن على كل ما قدمته لنا".

ودخل مسؤولو الأهلي في مفاوضات مع نادي بوليفار خلال الأيام الماضي، من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي استعدادًا للموسم الجديد، قبل أن يعلن النادي البوليفي الصفقة بشكل رسمي.

برونو هو من مواليد عام 1994 ويبلغ من العمر 28 عاما، وولد في مدينة (ميناس جيرايس) البرازيلية.

وبدأت مسيرته مع كرة القدم مع نادي جواراني والذي تأسس في عام 1911، ويتواجد حاليًا في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

ولعب سافيو في عدة أندية أيضا في البرازيل عن طريق آفاي وكويابا وميراسول وأمريكا مينيرو وبراجانتينو، كما تواجد أيضا في صفوف إسترا الكرواتي وأخيرًا مع بوليفار فريقه الحالي.