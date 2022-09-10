خطوة جديدة من الأهلي بخصوص رباعي الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يلاكورة

حرص الجهاز الإداري بالأهلي على تقديم طلب عبر السيستم الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على البطاقات الدولية للرباعي محمد مغربي ومصطفى فوزي ومحمد أحمد بيسو وميدو حسام.

وأنهى الجهاز الإداري إجراءات فسخ تعاقد الرباعي مع الأندية التشيكية التي كانوا يلعبون لها في الفترة الماضية .

وعاد الثلاثي مصطفى فوزي وميدو حسام ومحمد بيسو من زيزكوف قبل شهرين، بينما وصل إلى أمس الجمعة إلى القاهرة محمد مغربي بعد فسخ تعاقده مع نادي تبليسيه التشيكي.

ويعود الأهلي لتدريباته بعد ظهر غدٍ، الأحد، في بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد وذلك تحت القيادة الفنية لمارسيل كولر بعد التعاقد معه رسميًا.