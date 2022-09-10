مصدر يكشف لمصراوي عن اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن التوصل لاتفاق مبدئي مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسم الزمالك صفقتين حتى الآن استعدادًا للموسم الجديد بالتعاقد مع إبراهيما نداي وزكريا الوردي.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي: "الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع دونجا ولا يتبقى فقط سوى التوصل لاتفاق مع نادي بيراميدز لحسم الصفقة".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن أن ناديه حسم 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد (2022 - 2023).

وقال مرتضى عبر شاشة الزمالك: "أطمئن الجمهور، أقوى صفقات في تاريخ النادي حسمناها، يتبقى فقط الاتفاق مع الأندية على قيمة الصفقات، ويوم الإثنين سنعلن عن الصفقات".