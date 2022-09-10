"واقعة طرد منذ 5 أيام".. ما لا تعرفه عن برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم النادي الأهلي صفقة المهاجم البرازيلي برونو سافيو قادمًا من بوليفار البوليفي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي بوليفار، مساء اليوم السبت، بشكل رسمي انتقال لاعبه برونو سافيو إلى النادي الأهلي المصري.

وكان مسؤولو الأهلي دخلوا في مفاوضات مع نادي بوليفار من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي استعدادًا للموسم الجديد.

وبات برونو سافيو البالغ من العمر 28 عاما أولى صفقات القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

البداية

برونو هو من مواليد عام 1994 ويبلغ من العمر 28 عاما، وولد في مدينة (ميناس جيرايس) البرازيلية.

بدأت مسيرته مع كرة القدم مع نادي جواراني والذي تأسس في عام 1911، ويتواجد حاليًا في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

ولعب سافيو في عدة أندية أيضا في البرازيل عن طريق آفاي وكويابا وميراسول وأمريكا مينيرو وبراجانتينو.

كما تواجد أيضا في صفوف إسترا الكرواتي وأخيرًا مع بوليفار فريقه الحالي.

وما يميز برونو سافيو أنه يُجيد اللعب كمهاجم وجناح أيمن.

أرقامه مع الأندية

ولعب سافيو مع جواراني البرازيلي في 70 مباراة والذي شارك معه مرتين، نجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

ولعب في أمريكا مينيرو في عام 2015 وانتقل عدة مرات بعد ذلك إلى العديد من الأندية البرازيلية على سبيل الإعارة مثل ميراسول وكويابا وبراجانتينو وأفاي وعاد لجواراني، كما انضم لفريق أسترا الكرواتي.

مع أمريكا مينيرو، خاض 26 مباراة، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.

انتقل سافيو بشكل دائم إلى فريق جواراني من أمريكا مينيرو عام 2021، حيث شارك معه في 40 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى نادي بوليفار في بوليفيا في يناير الماضي، بعد أن لعب مع فريق جواراني.

لعب برونو مع فريقه بوليفار في 31 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا، بالإضافة إلى أنه صنع 4 أهداف أخرى، بواقع 14 هدفا في الدوري البوليفي وهدفين في "كوبا ليبرتادوريس".

برونو سافيو: أحاول المساهمة في تسجيل الأهداف

وبعد انضمام سافيو إلى ناديه الحالي بوليفار، أكد أنه قادر على صناعة التمريرات والمساهمة في الأهداف.

وفي حديث سابق له، قال: "أعطي التمريرات الأكثر حسماً ومعدل نجاحي حوالي 90٪ في هذا الأمر، أحاول دائما مساعدة الفريق من خلال تسجيل الأهداف".

وفي ذلك الوقت، أشاد أنطونيو كارلوس زاجو مدرب بوليفار بالتعاقد مع سافيو والذي اعتبره لاعبًا متعدد من خلال شغله أكثر من مركز، مؤكدًا أنه يتمتع بالخبرة والموهبة.

وقال أنطونيو: "برونو يمكنه اللعب كجناح ومهاجم أيضًا، لذا يجيد اللعب في المراكز الهجومية، إنه مثير للاهتمام، وسيساهم بالخبرة وآمل أن يحدث فرقًا لتحسين مستوى فريقنا".

كورونا تضرب سافيو

وسبق وأن داهم فيروس كورونا اللاعب البرازيلي برونو سافيو، حيث عانى من أعراض كوفيد 19 أثناء تواجده مع جواراني في عام 2021.

وقضى سافيو وقتها 10 أيام في عزلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

واقعة طرد

ومنذ 5 أيام وتحديدًا الإثنين الماضي، شهدت مباراة بوليفار مع أولويز ريدي حصول برونو سافيو على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب اعتراضه بطريقة غير لائقة على حكم اللقاء.

وانفعل برونو على حكم المباراة في سلوك غير رياضي نتيجة اعتراضه على حصول زميله على بطاقة صفراء.

واللافت للنظر أن برونو كثير الحصول على البطاقات الصفراء رغم أنه يلعب في الهجوم.

وتحصل المهاجم البرازيلي على 34 بطاقة صفراء في 141 مباراة وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".