الذكاء الإصطناعي يصدم صلاح وليفربول.. ويتوج سيتي بطلًا لإنجلترا وبايرن بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - توقع موقع "فايف ثيرتي إيت" المتخصص بتوقع نتائج الفرق حسب التحليلات والأرقام ونظام الذكاء الاصطناعي، أن فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، سينهي الدوري الإنجليزي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بفارق 13 نقطة.

بداية ريدز هذا الموسم لم تكن كما توقع البعض، وذلك بعدما جمع أبناء يورجن كلوب تسع نقاط فقط من مبارياتهم الـ6 الأولى في الدوري الإنجليزي، فضلًا عن الخسارة المدوية أمام نابولي في افتتاحية مباريات الفريق بدوري الأبطال، بأربعة أهداف لهدف.

وبعد تأجيل مباراة ليفربول هذا الأسبوع أمام ولفرهامبتون، وإمكانية تأجيل المباراة التي تليها أمام تشيلسي الذي قام بتغيير مدربه الألماني توماس توخيل، بمدرب فريق برايتون جراهام بوتر، أي أن الريدز لديهم مباراة وحيدة ستجمعه بفريق أياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

كما توقع الموقع أن ليفربول لديه فرصة أكبر للفوز ببطولة الدوري الأوروبي، إذا ما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث خلف نابولي وأياكس.

واختار الموقع هبوط إيفرتون وبورنموث ونوتنجهام فورست للدرجة الأدنى، على أن يكون الرباعي سيتي، ليفربول، توتنهام، وآرسنال في المراكز الأربعة الأولى، والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس، ومانشستر يونايتد سادسًا.

بينما توقع الموقع فوز بايرن ميونخ بدوري الأبطال، وآرسنال بالدوري الأوروبي، وفياريال ببطولة دوري المؤتمر.

وفيما يلي نستعرض أصحاب النسب الأعلى للفوز بالبطولات الأوروبية:

1- بايرن ميونخ.. نسبة الوصول للنهائي 38%، ونسبة الفوز بالبطولة وصلت إلى 23%.

2- مانشستر سيتي.. نسبة الوصول للنهائي 34%، ونسبة الفوز بالبطولة وصلت إلى 20%.

3- باريس سان جيرمان.. نسبة الوصول للنهائي 27%، ونسبة الفوز بالبطولة وصلت إلى 15%.

الدوري الأوروبي

1- آرسنال.. نسبة الوصول للنهائي 19%، نسبة الفوز بالبطولة 10%.

2- ليفربول.. نسبة الوصول للنهائي 12%، نسبة الفوز بالبطولة 8%.

3- انتر ميلان.. نسبة الوصول للنهائي 11%، نسبة الفوز بالبطولة 6%.

دوري المؤتمر الأوروبي

1- فياريال.. نسبة الوصول للنهائي 40%، نسبة الفوز بالبطولة 26%.

2- وست هام.. نسبة الوصول للنهائي 21%، نسبة الفوز بالبطولة 11%.

3- كولن.. نسبة الوصول للنهائي 15%، نسبة الفوز بالبطولة 8%.

ووضع الموقع فريق ريال مدريد كبطل للدوري الإسباني بنسبة فوز 48% وخلفه برشلونة بنسبة 33%، ونابولي كبطل للكالتشيو الإيطالي بنسبة 26%، وميلان ثم إنتر بنسبتي فوز 24 ثم 21% على الترتيب.

وفي فرنسا اختار الموقع باريس سان جيرمان للتتويج باللقب بنسبة فوز ساحقة وصلت إلى 91%، ووضع بايرن ميونخ كبطل للدوري الألماني بنسبة فوز 82%.