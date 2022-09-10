مرموش يشارك في فوز فولسبورج الأول.. وبايرن يخسر فرصة الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك لاعب المنتخب الوطني عمر مرموش، في الفوز الأول لفريقه فولفسبورج بالدوري الألماني، والذي جاء على آينتراخت فرانكفورت، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بوندسليجا.

ورفع الفوز رصيد فريق فولفسبورج إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة 79 وتحصل على تقييم 6.3 بحسب موقع "سوفا سكور"، حيث خسر الكرة 7 مرات وارتكب خطأ، ونسبة تمريراته الصحيحة كانت 33.3%.

مرموش بدأ 3 مباريات بتشكيل فريقه الأساسي، ومثلهم كبديل، بعد عودته من الإعارة مع فريق شتوتجارت.

فيما أهدر بايرن ميونخ حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شتوتجارت بهدفين لمثلهما اليوم السبت في المرحلة السادسة من البوندسليجا.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزج بثلاثية نظيفة، في المباراة الأولى لمارك روزه الذي كان مرشحًا لتدريب الأهلي كمدرب للايبزج.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز 4 /1 وفولفسبورج على مضيفه انتراخت فرانكفورت 1 /صفر وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه باير ليفركوزن 2 /2.

وحصد بايرن نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويقتسم صدارة البوندسليجا مع هوفنهايم ودورتموند وفرايبورج الذي يلاقي ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ غدا الأحد.

وسجل بايرن تعادله الثالث مقابل ثلاثة انتصارات ويبقى هو الوحيد رفقة يونيون برلين وكولون الذين لم يتعرضوا لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل /17 عاما/ بهدف لبايرن في الدقيقة 36 ورد كريس فيهريش بهدف لشتوتجارت في الدقيقة 57.

وأضاف النجم الألماني الشاب جمال موسيالا الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 60 لكن شتوتجارت حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة سجل منها الغيني سيرهو جيراسي هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، خاض لايبزج مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ماركو روزه، والذي واجه فريقه السابق دورتموند، بعد أن رحل عن تدريبه عقب نهاية الموسم الماضي.

وتقدم المجري ويلي أوربان بهدف للايبزج في الدقيقة السادسة ثم أضاف المجري الأخر دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتكفل المالي أمادو هايدارا بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

واستعاد لايبزج إتزانه بعد خسارته على ملعب اينتراخت فرانكفورت صفر/ 4 في الجولة الماضية من البوندسليجا ثم سقوطه أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1 /4 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.