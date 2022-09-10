منافس الأهلي في دوري الأبطال.. الجيش الرواندي يهزم الاتحاد المنستيري بالدور التمهيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الجيش الرواندي، مساء اليوم السبت، الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري، بنتيجة هدف، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الوحيد في المباراة للمباراة في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب موجونجا يفيس.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على نظيره التونسي الاتحاد المنستيري، يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر، ويكفيه التعادل السلبي او الإيجابي او الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من مباراتي الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري التونسي،يوم 15 أكتوبر المقبل.

وكان الأهلي قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، لحساب الوداد المغربي، بعدما كان قد حقق لقبين ليتوقف رصيده من الألقاب عند 10.