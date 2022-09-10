فيوتشر يتعادل مع بطل أوغندا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل فريق فيوتشر سلبيًا أمام نظيره بول الأوغندي، في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت بأوغندا.

المباراة بدأت هادئة من الفريقين، وجاءت الفرصة الأولى عبر سيمون بيتر أوكيتش الذي سدد كرة بعيدة عن مرمى جنش في الدقيقة 18.

خطورة فيوتشر جائت بعد نصف ساعة على البداية، لكن حارس مرمى فريق بول تألق وتصدى لفرصة هدف محقق لممثل مصر بالكونفدرالية.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، ليعود فيوتشر بفرصة تحقيق الفوز من أجل المرور للدور التالي، بمشاركته الإفريقية الأولى في تاريخه، بعد اختياره كممثل لمصر في البطولة، رغم حلوله خامسًا بنهاية جدول ترتيب الدوري بعد طلائع الجيش الذي أنهى الدوري رابعًا، حيث اختار اتحاد الكرة تحديد المشاركين في البطولات الإفريقية بنهاية الدور الأول، ووقتها كان أبناء علي ماهر في المركز الرابع بجدول الترتيب.

واختار علي ماهر التشكيل التالي للقاء:

حارس مرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عمر كمال، سعد سمير، محمود رزق، جوزيف نجويم.

خط الوسط: محمد رضا "بوبو"، غنام محمد، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: أحمد رفعت، أحمد عاطف، محمد فاروق.

يذكر أن الأنباء قد ربطت ناديي الأهلي والزمالك بالتفاوض مع لاعبي فيوتشر بوبو وعمر كمال بالترتيب ولكن مشاركتهما اليوم مع فيوتشر تُعني عدم إمكانية لعبهم مع أي نادِ آخر بالموسم الجاري في البطولات الأفريقية.