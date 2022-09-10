شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فوائد عديدة لشرب المياه أثناء الرياضة.. أبرزها الحفاظ على نسبة الأملاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب المياه أمر مهم جدا بالنسبة للرياضيين فى مختلف الألعاب، خاصة أن لها فوائد عديدة أثناء ممارسة الرياضة للتمتع بلياقة بدنية سليمة، لا سيما أنها من أهم العناصر التى يحتاجها الجسم بصفة عامة والرياضى بصفة خاصة. نرصد فى السطور التالية أبرز الفوائد لشرب المياه أثناء ممارسة الرياضة.. 1- المحافظة على نسبة الأملاح فى الجسم. 2- حماية الجسم من كثرة التعرق. 3- ضخ الدورة الدموية بشكل منتظم. 4- المحافظة على معدل سيولة الدم. 5- تنشيط خلايا الجسم. 6- المساعدة على التخلص من السموم الزائدة فى الجسم. 7- ضخ الدم بشكل سليم.