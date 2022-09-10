فيوتشر يتعادل سلبيا مع بطل أوغندا فى ذهاب تمهيدى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والتى جمعت الفريقين على ملعب سانت مارى بمدينة كمبالا فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فيوتشر قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم " جنش " .

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - جوزيف أنجويم .

خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق - أحمد رفعت .

خط الهجوم: أحمد عاطف .

وأجرى علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تبديلين فقط خلال اللقاء بمزول مروان محسن ومحمود مرعي، على حساب أحمد عاطف ومحمد فاروق.

وحرصت أعداد كبيرة من الجالية المصرية الموجودة فى أوغندا على حضور مباراة فيوتشر وبول جيجنا الأوغندي، لمؤازرة لاعبي فيوتشر في أول مهمة أفريقية بمستهل مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية .

يذكر أن الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ومدرب منتخب أوغندا حالياً، تواجد في ملعب سانت ماري بمدينة كمبالا الأوغندية، والذي يستضيف مباراة فيوتشر وبول الأوغندي، ويستهدف ميتشو متابعة اللقاء ومشاهدة أبرز العناصر في فريق بول لضمها إلى المنتخب الأوغندي.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.