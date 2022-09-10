الامارات | محمد صلاح وأرنولد سبب تدهور ليفربول.. هذا تحليل "الأسطورة"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما زالت الصحف الأوروبية تبحث في الأزمة الكبرى التي يعانيها نادي ليفربول في الموسم الحالي والتراجع الرهيب في مستوى عدد كبير من اللاعبين على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وقالت أسطورة نادي ليفربول جرايم سونيس في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محمد صلاح وأرنولد أحد أهم أسباب تدهور مستوى ليفربول، وأوضح "في الوقت الحالي لا يظهر ليفربول بمستواه المعهود ولا يقترب منه حتى، فهو يقف على بعد ميل مما اعتدنا عليه مع يورجن كلوب".

وأضاف: "انخفاض مستوى محمد صلاح، الذي لم يعد اللاعب الذي كان عليه من قبل، وكذلك أرنولد، لقد كان سببًا في تسجيل نابولي أكثر من هدف.. لم أرَ محمد صلاح نفسه الذي اعتدنا عليه من قبل، لقد وقع على عقده الجديد وآمل حقًا ألا نراه يجلس على كرسي بذراعين بسبب ذلك".

وأتم تصريحاته: "ليفربول يجب أن يعود إلى شراسته من خلال العمل الجماعي، لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو، يجب أن يكون هناك ضغط على المنافس، إذا تهاون شخصًا ما بشأن ذلك فالأسلوب بأكمله ينهار وتكون فريقًا يلعب فقط على الهجمة المرتدة".

ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط فيما خسر الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بنتيجة مذلة 1-4.