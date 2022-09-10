شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مارسيل كولر مدرب الأهلى الجديد إلى القاهرة لبدء مهمته مع المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادى الأهلى، منذ قليل، إلى مطار القاهرة لتولى مهمة تدريب المارد الأحمر، برفقة خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلى قد أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

ستكون مباراة الأهلي بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الفائز من اتحاد المنستير والجيش الرواندي، هى أول تحدٍ للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.

ويستهل كولر مشواره مع الأهلي بمواجهة أفريقية فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتابع الجهاز الإداري للنادي الأهلي مباراة الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي، المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد أماهورو فى العاصمة الرواندية كيجالي فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، حيث يراقب الأهلي مباراتي الذهاب والعودة بين بطلي تونس ورواندا لأن المارد الأحمر سيلعب مع الفائز منهما بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويُجهّز الجهاز الإداري للنادي الأهلي تقريرا شاملا عن منافس الفريق في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يُراقب الجهاز الإداري مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي.

وطلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإداري للفريق تقريرا شاملا عن هاتين المباراتين من أجل تقديمه للسويسري كولر .

ويرغب الأهلي فى معرفة كافة التفاصيل الخاصة بمنافسه في دور الـ32 لدوري الأبطال حتى يكون على مائدة مارسيل كولر المدرب الجديد للأهلي الذي تولى المسئولية للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد المنستير والجيش الرواندي خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.