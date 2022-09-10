شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بأوغندا تؤازر فيوتشر فى أولى مهامه الأفريقية أمام بول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أعداد كبيرة من الجالية المصرية الموجودة فى أوغندا على حضور مباراة فيوتشر وبول جيجنا الأوغندي، لدعم ومؤازرة لاعبى فيوتشر فى أول مهمة أفريقية بمستهل مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية .

وانتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والذي جمع الفريقين على ملعب سانت ماري بمدينة كمبالا في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان فيوتشر قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم" جنش" .

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - جوزيف أنجويم .

خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق - أحمد رفعت .

خط الهجوم: أحمد عاطف .

يذكر أن الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ومدرب منتخب أوغندا حالياً، تواجد في ملعب سانت ماري بمدينة كمبالا الأوغندية، والذي يستضيف مباراة فيوتشر وبول الأوغندي، ويستهدف ميتشو متابعة اللقاء ومشاهدة أبرز العناصر في فريق بول لضمها إلى المنتخب الأوغندي.

وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.