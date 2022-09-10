شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يعلن جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى الوديات استعدادا للموسم الجديد، سمير عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد .

الأهلى يعلن جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى الوديات استعدادا للموسم الجديد

أكد الجهاز الطبي للنادى الأهلي جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق للمشاركة فى المباريات الودية، المقرر خوضها استعداداً للموسم الجديد، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الرباط الصليبي. سمير عثمان يقترب من رئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد اقترب سمير عثمان الحكم الدولي السابق من تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة فى الموسم الجديد، خلفا لعصام عبد الفتاح الذي رحل مؤخراً. يصل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادى الأهلى، اليوم إلى القاهرة لتولى مهمة تدريب المارد الأحمر، برفقة خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

الأهلى يسعى لتسويق هذا الثلاثى فى ميركاتو الصيف

يحاول مسئولو النادي الأهلي تسويق ثلاثي فريق الشباب "صالح نصر ومحمد نصير ومحمد فخرى" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل صعوبة قيدهم بقائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل، لاسيما مع تخطيهم السن القانونية للعب فى مراحل الشباب، وتجرى دراسة العروض المقدمة بشأن الحصول على خدماتهم.

الاتحاد السكندرى يفاوض غزل المحلة لضم هشام عادل

دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع غزل المحلة لضم هشام عادل، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق السكندرى الموسم المقبل فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الرابطة تبحث مع الأندية طريقة توزيع حقوق البث للموسم الجديد

بدأت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اجتماعاتها مع مسئولى الأندية الـ18 في الدوري لحسم ملف توزيع حقوق البث، حيث تُلزم اللائحة الداخلية الرابطة بتوزيع حقوق البث على الأندية، بعدما شهدت هذه الجزئية تعقيدا فى الموسم الماضي بسبب انتخاب الرابطة على أمور تعاقدية منتهية مسبقا.