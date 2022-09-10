شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصرف مستحقات اللاعبين قبل الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على العباسى، رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، صرف مستحقات لاعبى الفريق خلال الـ48 ساعة المقبلة قبل العودة من الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

ويتبقى للاعبى غزل المحلة بعض المستحقات من الموسم المنتهى والمكافآت الخاصة بالمباريات والبقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب منافسة شرسه.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم لإبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها البطولة الموسم المقبل، وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 15 مباراة وتعرض للهزيمة في 12 مباراة.