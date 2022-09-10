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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة عينهم على تحقيق البطولة الرابعة أفريقيًا خلال 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب ناشئى الكرة الطائرة - تحت 19 عاما - لحصد البطولة الأفريقية الرابعة للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، عندما يلتقى نظيره النيجيرى غدا، الأحد، فى نهائى البطولة الأفريقية بالمغرب، بعدما تأهل على حساب تونس بالفوز بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى.
ويرصد الخليج 365 البطولات التى حققتها الكرة الطائرة على الصعيد الأفريقي على مدار 20 يوما.تتويج شباب الطائرة بلقب بطولة أفريقيا على حساب تونس
وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا فى 22 أغسطس الماضى بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.
وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023، بعدما فاز على المغرب أيضًا 0/3 فى ربع النهائى.
كما توج منتخب شابات الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا يوم 4 سبتمبر الجارى بالفوز على نظيره التونسى، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة 1/3 فى نهائى بطولة أفريقيا.
وتأهل منتخب شابات الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 0/3 فى لقاء نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس ليتأهلن إلى النهائى.
وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى نصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته.
فيما توج منتخب ناشئات الكرة الطائرة 5 سبتمبر الجارى بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على نظيره الكاميرونى بنتيجة 1/3 فى إطار ختام المنافسة التى أقيمت فى نيجيريا، والتى شارك فيها 3 فرق فقط.
ونجح منتخب ناشئات الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بمواجهتين على نيجيريا ثم الكاميرون بنتيجة 0/3.