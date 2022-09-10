شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة عينهم على تحقيق البطولة الرابعة أفريقيًا خلال 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب ناشئى الكرة الطائرة - تحت 19 عاما - لحصد البطولة الأفريقية الرابعة للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، عندما يلتقى نظيره النيجيرى غدا، الأحد، فى نهائى البطولة الأفريقية بالمغرب، بعدما تأهل على حساب تونس بالفوز بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى.

ويرصد الخليج 365 البطولات التى حققتها الكرة الطائرة على الصعيد الأفريقي على مدار 20 يوما.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا فى 22 أغسطس الماضى بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023، بعدما فاز على المغرب أيضًا 0/3 فى ربع النهائى.