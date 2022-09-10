شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يضم "الباركور" لقائمة مسابقاته الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، ضم رياضة "الباركور" لمسابقاته الرسمية، على أن تكون لها منافستها الخاصة، وسيتم تكوين منتخب خاص بها خلال الفترة المقبلة.

وسينضم "الباركور" للفروع الخاصة بالجمباز وهي (الجمباز الفني "رجال - سيدات" - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين - جمباز الأيروبيك - الجمباز العام".

وبدأ مسؤولو الاتحاد المصري للجمباز في العمل على تفعيل نشاط اللعبة من خلال تنظيم أول دورة دولية لمدربي الباركور خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الجاري فى المركز الاولمبي بالمعادي وذلك بالتعاون مع الاتحادين الأفريقي والدولي للجمباز على أن يشرف عليها رئيس اللجنة الفنية للباركور بالاتحاد الدولي للجمباز.

وأكد الدكتور إيهاب أمين أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين في رياضة الباركور ولكنهم لا يخضعون للعمل تحت مظلة محلية أو قارية أو عالمية وهو ما سيعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر بصدد تكوين منتخب للباركور من أجل المشاركة ببطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها الشهر المقبل.