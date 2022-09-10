شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحيل ملف الصفقات الجديدة والراحلين لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إحالة ملف الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولى مسؤولية المصري لمدة موسم خلفاً لحسام حسن، الذي رحل عن النادي بعد انتهاء تعاقده، عقب نهاية الدوري بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن يحسم إيهاب جلال خلال الساعات المقبلة، ملف الراحلين عن الفريق وكذلك احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة، وكان المصري قد تعاقد مع الثنائي الجزائري، عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف، وعماد الدين بوبكر قادماً من الوداد المغربي.

وبات الثنائي، التونسي هيثم لعيوني، وكاذزادي كاسينجو، هما الأقرب للرحيل عن الفريق البورسعيدي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما بات المصري يضم 7 لاعبين أجانب بين صفوفه، ومن المقرر أن يتم حسم مصير باقي اللاعبين الراحلين أيضاً وذلك قبل منتصف سبتمبر الجاري.

ويعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري، من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

قاد إيهاب جلال النادي المصري إجمالاً في 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وخسر في 12 لقاء، وبعد الخسارة أمام المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، قرر الرحيل في فبراير 2020، وذلك خلال ولايته الأولى مع النادي البورسعيدي.