شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخوض أول مران اليوم تحت قيادة طارق العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سموحة مرانه الأول اليوم السبت، تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق العشرى، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويجتمع طارق العشرى مع جهازه الفني الذي يضم كلاً من: محمود عطا مدرب عام، أحمد عشرى مدرب مساعد، عبد الحليم كامل مخطط أحمال، أيمن بسيونى، مدرب حراس مرمى، عبد البارى المليجى، مدير ادارى، عمرو إسماعيل، مدير شئون لاعبين، عادل زكى، مساعد مدير إدارى، والجهاز الطبى بقيادة دكتور رمضان أحمد، وأخصائى العلاج دكتور مفيد خليل، قبل انطلاق المران الأول لوضع خطة إعداد الفريق للموسم الجديد وتحديد العناصر المستمرة أو الراحلة.

واختبر طارق العشرى اليوم السبت، 14 ناشئا قبل مران الفريق الأول بعد ترشيحات رئيس قطاع الناشئين لتحديد العناصر التي ستنضم للفريق الأول.

ورفض العشرى أن ينضم الناشئين لمران الفريق الأول مباشرة بعد ترشيحات قطاع الناشئين، خوفا من ازدحام المران باللاعبين وفضل رؤيتهم في البداية للحكم عليهم واختيار العناصر الواعدة منهم للانضمام لفريق سموحة الأول.

جدير بالذكر أن طارق العشرى نجح فى قيادة فريق طلائع الجيش فى الموسم الماضى والتواجد بالمربع الذهبي، محتلًا المركز الرابع فى ترتيب المسابقة برصيد 56.