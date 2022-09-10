كل ما تريد معرفته عن تعاقد الأهلى مع السويسرى مارسيل كولر

القاهرة - سامية سيد - حسم النادي الأهلي ملف المدرب الجديد بعدما أعلن أمس، الجمعة، التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب المارد الأحمر خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز، الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً.

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل تعاقد الأهلي مع المدرب السويسري، وموعد جلسته مع مسئولى الأهلى وغيرها من التفاصيل:

ج: العقد الذى وقعه الأهلي مع المدرب السويسري مدته موسمين، تبدأ من الموسم الجديد الذى سيبدأ منتصف أكتوبر المقبل.

ج: نعم.. هناك ثلاثة مدربين أجانب هم: المدرب العام هارالد جامبيرلي، والمدرب المساعد سامي قمصان، ومدرب أحمال تيزيان أندريس أندويا، كما سيعود البلجيكي ميشيل يانكون لمنصب مدرب حراس المرمى بالفريق بعدما تم تكليفه بالإشراف على حراسة المرمى بقطاع الناشئين خلال تولي البرتغالي ريكاردو سواريز مسئولية تدريب الفريق لمدة شهرين تقريباً، وهناك أيضاً التونسي ياسين الميكاري فى منصب محلل أداء.

ج: سيتم تقديمه فى الواحدة ظهر بعد غد، الاثنين، فى مؤتمر صحفي يُقام داخل النادي الأهلي.

ج: ستكون هناك جلسة بين الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة مارسيل كولر وبين مسئولو الأهلي غداً الأحد.

ج: هناك اتفاق على بقاء سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة، وسامي قمصان مدربا مساعدا.