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المنافسة تشتعل على 3 مراكز بالمنتخب قبل أول معسكر لفيتوريا.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة على 3 مراكز فى صفوف منتخب مصر، قبل أول تجمع للفريق تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، حيث ينطلق المعسكر 13 سبتمبر الجارى، ويتخلله وديتان أمام النيجر وليبيريا يومى 23 و27 من نفس الشهر.

 

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الشناوى وعواد فى حراسة المرمى

يواجه الجهاز الفني للمنتخب حيرة كبيرة لتحديد حارس المنتخب الأول فى ظل المنافسة بين محمد الشناوى ومحمد عواد، فالأول يمتلك خبرات كبيرة بينما ظهر الأخير بمستوى طيب للغاية فى الموسم المنصرم.

 

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حسام عبد المجيد يفرض نفسه فى الدفاع

فرض حسام عبد المجيد مدافع الزمالك نفسه بقوة خلال الفترة الأخيرة، وبات مرشحا بقوة للتواجد فى تشكيل المنتخب، وهو ما يجعل المنافسة قوية مع على جبر وأيمن أشرف وغيرهما في هذا المركز.

 

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ينافس كريم فؤاد

وفى الناحية اليمني، هناك منافسة متوقعة بين سيد نيمار لاعب الزمالك الصاعد بقوة وكريم فؤاد لاعب الأهلي، وسيحسم الملعب مصير هذه المنافسة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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