الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر الأهلي في ملف الأجانب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعمل الأهلي على قدم وساق من أجل دعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد ووضع خطته بالتركيز على الصفقات الخارجية التي تتم بعناية وتركيز شديدين.

ووفقا لما علمه الخليج 365 فإن الأهلي يضع هذا الملف في أولى اهتماماته بعد حسم موقف المدير الفني بالتعاقد مع السويسري مارسيل كولر أمس الجمعة وانتظاره لحسم بعض الأمور الفنية معه .

وقرر الأهلي التعاقد مع 4 محترفين أجانب بواقع 2 فوق السن و2 تحت السن بعد قرار اتحاد الكرة بالسماح لأندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع ثلاثى أجنبي تحت السن - لاعب في كل مرحلة سنية - ليعمل به مع بداية الموسم الجديد.

ويستهدف الأهلي التعاقد مع لاعبين أصحاب جودة عالية وهو ما دفعه لتوسيع دائرة البحث إلى أمريكا الجنوبية والتنازل عن شرط السن ورفعه حتى أواخر العشرينات وفي حالة عدم الحصول عل ضالته سينتظر إلى الشتاء لدعم الفريق بصفقتين على أن يبرم في فترة الانتقالات الحالية صفقتين.

ويرى مسؤلو الأهلي أن الأمر لا يستلزم العجلة حيث سيخوض الفريق 6 مباريات بحد أقصى في الدوري مع الأدوار التمهيدية في أفريقيا قبل فترة انتقالات يناير وهو ما يدعم فكرة الانتظار للتعاقد مع لاعبين أصحاب جودة عالية تضيف للفريق.

ويتصدر البرازيلي برونو سافيو قائمة اهتمامات الأهلي حيث إنه هو الوحيد من بين الأسماء التي ارتبطت بالأهلي الذي اقترب من الانتقال إلى الجزيرة .

وربطت بعض التقارير الأهلي بالتعاقد مع الكاميروني جويل تاجو مهاجم ماريتمو البرتغالي والكونغولي ميشاك إيليا مهاجم نادي يانج بويز السويسري والبرازيلي لوكاس براجا مهاجم سانتوس ومواطنه ماركوس جوليرمي وجناح كورتريجك البلجيكي فايز سليماني والجزائري سفيان فيجولي.

ويملك الأهلي 3 لاعبيمن أجانب تأكد بقاءهم وهم ، المالي آليو ديانج والتونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو ويتبقى له مقعدين للأجانب فوق السن بالإضافة إلى الثلاثي تحت السن.